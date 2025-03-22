Уиткофф: Путин молился за Трампа после покушения

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что президент РФ Владимир Путин молился за Трампа после того, как на того было совершено покушение, сообщает RT .

«Он пошел в местную церковь, встретился со своим священником и молился за президента. Не потому, что он был президентом и мог стать президентом Соединенных Штатов, а потому, что он был его другом, и он молился за своего друга», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что полиция США задержала мужчину с оружием рядом с местом проведения митинга Трампа.

Это была уже третья попытка совершения покушения на экс-главу Белого дома. В 2024 году на Трампа было совершено два покушения. Одно на митинге в Пенсильвании, где политик был легко ранен, второе — во время игры в гольф на поле у резиденции экс-главы Белого дома. Один покушавшийся был застрелен Специальной службой США, второго задержали.