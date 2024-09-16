На Трампа покушался 58-летний американец Райан Уэсли Раут

Стало известно имя покушавшегося на Дональда Трампа

Попытку совершения покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа совершил 58-летний американец Райан Уэсли Раут, пишет RT со ссылкой на New York Post.

Раут — представитель Демократической партии США. Он бывал в Киеве, участвовал в вербовке наемников в ВСУ.

Предполагаемый преступник в соцсетях призывал Джо Байдена отправить Киеву все имеющееся у США оружие и ввести на Украину американский военный контингент.

Раута задержали при попытке выстрелить в Трампа из автомата Калашникова, когда политик играл в гольф на поле своего клуба в воскресенье.

Позже Трамп сообщил, что с ним все в порядке.