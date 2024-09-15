Трамп: я в безопасности и здоров!
Дональд Трамп сообщил о своем состоянии после стрельбы
Кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил, что он жив и находится в безопасности, пишет газета «Известия».
«В моем районе были слышны выстрелы, но прежде чем слухи начнут выходить из-под контроля, я хотел бы, чтобы вы услышали это первыми: я в безопасности и здоров!» — говорится в сообщении политика в электронном письме по сбору средств.
Он также добавил, что всегда будет любить своих избирателей и их поддержку.
Стрельба произошла вечером в воскресенье у гольф-клуба Трампа во Флориде.
Задержан подозреваемый, рядом с местом инцидента нашли автомат Калашникова.
Власти США, считают, что произошло покушение на политика.