Трамп: я в безопасности и здоров!

Кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил, что он жив и находится в безопасности, пишет газета «Известия».

«В моем районе были слышны выстрелы, но прежде чем слухи начнут выходить из-под контроля, я хотел бы, чтобы вы услышали это первыми: я в безопасности и здоров!» — говорится в сообщении политика в электронном письме по сбору средств.

Он также добавил, что всегда будет любить своих избирателей и их поддержку.

Стрельба произошла вечером в воскресенье у гольф-клуба Трампа во Флориде.

Задержан подозреваемый, рядом с местом инцидента нашли автомат Калашникова.

Власти США, считают, что произошло покушение на политика.