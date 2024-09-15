CNN: на Трампа было совершено покушение

Власти США считают покушением стрельбу у гольф-клуба Трампа
Происшествия

Власти расценивают стрельбу рядом с гольф-клубом Дональда Трампа как попытку покушения на политика, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Ранее у гольф-клуба Трампа произошла стрельба. Задержан подозреваемый в организации перестрелки.

На месте инцидента найдет автомат Калашникова и видеокамера.

Сообщалось, что стрелял агент секретной службы, обнаруживший подозрительного человека.

По изначальной версии, стрельба не была связана с политиком.