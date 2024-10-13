Рядом с местом митинга Трампа задержали вооруженного человека

В США могли пресечь третью попытку покушения на кандидата в президенты страны Дональда Трампа, сообщает RT со ссылкой на шерифа округа Риверсайд.

Перед митингом в Калифорнии полиция задержала 49-летнего Вэма Миллера из Лас-Вегаса. Он был вооружен ружьём, пистолетом и имел запас патронов. сказано в публикации.

Подозрение у силовиков вызвали поддельные документы мужчины, его и автомобиль обыскали и обнаружили оружие.

В 2024 году на Трампа было совершено два покушения. Одно на митинге в Пенсильвании, где политик был легко ранен, второе — во время игры в гольф на поле у резиденции экс-главы Белого дома.