Угрожавший «сровнять Москву с землей» министр обороны попытался оправдаться

Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен заявил, что имел в виду «оборонительный» принцип НАТО, когда пригрозил «сровнять Москву с землей» в случае российского удара по Брюсселю. По его словам, Североатлантический альянс не стремится к конфликту с Россией, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Instagram*-публикацию политика.

По словам Франкена, в интервью De Morgen он говорил про принцип «ответного удара», закрепленный в 5-й статье Устава НАТО.

«Это то, что я имел в виду в интервью и ни слова из сказанного не беру назад. <…> НАТО не находится в состоянии войны с Российской Федерацией и абсолютно не стремится к этому. Мы, по определению, являемся оборонительным альянсом», — пояснил руководитель Минобороны Бельгии.

Во время нашумевшего интервью бельгийский министр утверждал, что «Москву сровняют с землей» в случае «возможной атаки на Брюссель». Тогда же он заявил, что люди «жестоко ошибаются», утверждая, что Европе не следует бояться России.

«Это геополитическая сверхдержава с сильной армией и огромным боевым духом», — признавался Франкен.

Россия неоднократно заявляла, что не планирует воевать со странами НАТО.

