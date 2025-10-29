Люди «жестоко ошибаются», когда призывают не бояться России — сверхдержавы с подготовленной армией и «огромным боевым духом», заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью De Morgen. Накануне он угрожал «сровнять Москву с землей», если россияне «нанесут удар по Брюсселю», сообщает РБК .

Тео Франкен прокомментировал слова профессора международной политики Хендрика Воса, усомнившегося в необходимости наращивать военный бюджет НАТО. Последний недавно утверждал, что даже без учета США у европейских союзников якобы есть больше оружия, чем у России.

Министр обороны Бельгии уверен, что профессор ошибается. По его словам, российская армия стала еще сильнее, а у Европы «даже нет центрального командования» и почти отсутствуют подразделения, которые можно оперативно привлечь к боевым действиям.

«Люди, которые утверждают, что мы не должны бояться русских, жестоко ошибаются. Это геополитическая сверхдержава с сильной армией и огромным боевым духом. Они победили в Чечне, они доминировали в войне в Сирии в течение десяти лет, и они активны в Африке на многих фронтах», — сказал он.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что не планируют воевать со странами НАТО.

