Орбан: Украину не возьмут в ЕС и НАТО, потому что у Европы нет денег

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украину не возьмут ни в ЕС, ни в НАТО, потому что у Европы нет на это денег, сообщает РИА Новости .

По его мнению, Евросоюзу надо признать свой проигрыш в конфликте: Европа без участия Штатов не способна финансировать поддержание Украины на плаву и ее и восстановление.

«Украина вернется к позиции буферного государства, если повезет, то с международными гарантиями безопасности, которые зафиксирует соглашение между Россией и США, может, и мы, Европа, сможем принять в этом участие», — отметил Орбан в своей речи в румынском городе Бэиле-Тушнад.

При этом Киев уже начал переговоры о том, чтобы иметь возможность не гасить ранее полученные кредиты, добавил премьер Венгрии.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз «глумится» над Орбаном из-за его визита в РФ.