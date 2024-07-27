У Европы нет денег: Орбан отверг возможность вступления Украины в ЕС и НАТО
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украину не возьмут ни в ЕС, ни в НАТО, потому что у Европы нет на это денег, сообщает РИА Новости.
По его мнению, Евросоюзу надо признать свой проигрыш в конфликте: Европа без участия Штатов не способна финансировать поддержание Украины на плаву и ее и восстановление.
«Украина вернется к позиции буферного государства, если повезет, то с международными гарантиями безопасности, которые зафиксирует соглашение между Россией и США, может, и мы, Европа, сможем принять в этом участие», — отметил Орбан в своей речи в румынском городе Бэиле-Тушнад.
При этом Киев уже начал переговоры о том, чтобы иметь возможность не гасить ранее полученные кредиты, добавил премьер Венгрии.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз «глумится» над Орбаном из-за его визита в РФ.