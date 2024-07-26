Песков: Евросоюз «глумится» над Орбаном из-за его визита в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что страны Европейского союза негативно отнеслись к поездке премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, пишет RT .

Песков во время фестиваля новых медиа рассказал, что ЕС «глумится» над Орбаном за его поездку в Россию и обсуждение с президентом Владимиром Путиным мирного урегулирования конфликта на Украине.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что из-за этого обстановка в ЕС накалена до предела.

Ранее Орбан побывал с визитами в Киеве и Москве. Президенту Украины Владимиру Зеленскому премьер-министр Венгрии предложил прекратить боевые действия, чтобы начать переговоры с РФ, однако его инициативу отклонили.

В России Орбан также обсудил с президентом Владимиром Путиным мирное урегулирование конфликта. Также они обменялись мнениями по другим международным вопросам.