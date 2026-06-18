В Белоозерском капремонт лицея №23 выполнили на 60%

Капитальный ремонт лицея № 23 в городе Белоозерский округа Воскресенск завершен на 60%. Работы проводят по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы идут по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Общая площадь здания составляет 8 303 кв. м.

В лицее выполняют полный комплекс внутренних отделочных работ, меняют инженерные коммуникации — системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, слаботочные сети и вентиляцию. Также ремонтируют фасад и кровлю.

«В настоящее время на объекте задействованы более 60 рабочих и одна единица спецтехники. Ведутся отделочные работы: шпатлевка стен, заливка наливных полов, укладка керамогранита на лестничных маршах и керамической плитки в санузлах и пищеблоке, монтаж подвесных потолков. Также выполняется монтаж инженерных коммуникаций», — сообщили в пресс-службе ведомства.

После завершения капремонта лицей откроется 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.