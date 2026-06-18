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Лавров: Россия будет наносить регулярные ответные удары по целям на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет наносить регулярные удары по целям на Украине, от которых зависит боеспособность ВСУ, сообщает РИА Новости .

«Я давно уже убежден, что слов недостаточно», — сказал глава МИД РФ журналистам на полях саммита Россия — АСЕАН.

Лавров напомнил, что какое-то время назад, после очередной террористической атаки киевского режима, глава государства Владимир Путин объявил, что Москва регулярно будет проводить массированные групповые удары по объектам, от которых зависит боеспособность украинской армии.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться полной защиты прав русскоязычного населения, которое подвергается террору со стороны неонацистского киевского режима.

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