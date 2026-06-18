Сафонов не ждет переходов россиян в топ-5 лиг Европы летом

Футбольный агент Алексей Сафонов не ждет летних переходов российских игроков в клубы из топ-5 европейских лиг, сообщает Metaratings.ru .

Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что не верит в отъезд Алексея Батракова в Европу в это трансферное окно.

«Думаю, никто из российских игроков не уедет в команды из топ-5 этим летом. Все сейчас сосредоточены на ЧМ, игроков будут искать оттуда», — сказал Сафонов.

Агент добавил, что Евгений Сперцян может получить предложение из Европы, так как у него есть армянский паспорт. По словам Сафонова, переходы молодых игроков в сильные европейские клубы повышают престиж страны.

Летнее трансферное окно в Российской Премьер-Лиге откроется 19 июня и продлится до сентября 2026 года.

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