79-летняя пенсионерка трое суток выживала одна в лесу Ленобласти

79-летняя пожилая женщина трое суток выживала одна в лесу Ленинградской области. Полураздетую бабушку спасли кинологи-волонтеры с собаками, сообщает «Mash на Мойке» .

Жительница населенного пункта Прибылово продемонстрировала удивительную выносливость и силу духа. Пожилая женщина отправилась в лес и пропала. Обеспокоенные соседи обратились за помощью к волонтерам и спасателям. Поиски велись три дня по всей округе.

Кинолог Надежда из отряда «Экстремум» вместе со своим питомцем Кассандрой нашли пенсионерку в глуши леса. Волонтеры одели и согрели пенсионерку, а затем передали медикам.

Ранее стало известно, что ветеринарный врач из Приморья, которая пропала в Таиланде, была освобождена от «арабской мафии» и доставлена на Родину.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.