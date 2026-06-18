79-летняя пенсионерка трое суток выживала одна в лесу Ленобласти
79-летняя пожилая женщина трое суток выживала одна в лесу Ленинградской области. Полураздетую бабушку спасли кинологи-волонтеры с собаками, сообщает «Mash на Мойке».
Жительница населенного пункта Прибылово продемонстрировала удивительную выносливость и силу духа. Пожилая женщина отправилась в лес и пропала. Обеспокоенные соседи обратились за помощью к волонтерам и спасателям. Поиски велись три дня по всей округе.
Кинолог Надежда из отряда «Экстремум» вместе со своим питомцем Кассандрой нашли пенсионерку в глуши леса. Волонтеры одели и согрели пенсионерку, а затем передали медикам.
Ранее стало известно, что ветеринарный врач из Приморья, которая пропала в Таиланде, была освобождена от «арабской мафии» и доставлена на Родину.
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