Хайп должен работать на вас: что делать, если проснулся человеком-мемом

Ранее 36-летний Телжан из Казахстана получил неожиданную популярность, сравнив себя с актером Томом Харди. В результате на мужчину обрушилась нежданная популярность, а его лицо бренды начали использовать в своей рекламе. Правда об этом они главного героя не уведомили, в чем он признался сам.

«В Казахстане это регулируется Гражданским кодексом, статьями о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также нормами об охране изображения гражданина. В России аналогичная норма закреплена в статье 152.1 ГК РФ. Суть одна: никто не вправе использовать ваши фото или видео в коммерческих целях без письменного согласия», — заявил Белов.

По его словам, когда бренд размещает мем с вашим лицом на своей продукции, рекламе или в соцсетях ради продвижения — это уже не просто интернет-шутка, это извлечение прибыли за ваш счет. Здесь нарушаются сразу два блока прав: личные неимущественные права на изображение и право на получение вознаграждения.

«Если вы стали мемом, действуйте последовательно. Зафиксируйте все случаи использования вашего изображения — скриншоты с датами, ссылки, данные компаний. Направьте официальную претензию нарушителям с требованием прекратить использование и выплатить компенсацию. При игнорировании — обращайтесь в суд с иском о защите личных неимущественных прав и взыскании убытков. Параллельно можно монетизировать свою известность законно — зарегистрировать товарный знак на свой образ и заключать официальные контракты с брендами. Хайп может и должен работать на вас, а не против вас», — заключил эксперт.

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