Казахский Том Харди начал получать предложения о коллаборациях с блогерами

Популярному в социальных сетях казахскому Тому Харди начали получать предложения о коллаборациях с блогерами. Однако 36-летний Телжан из Костаная вынужден работать в алкомаркете, так как монетизировать внезапный успех пока не может, сообщает Mash .

Телжан наткнулся в соцсетях на тренд сравнения с голливудскими звездами и поддержал его, опубликовав свое фото с Томом Харди. На следующее утро пост стал вирусным, набрав 5,7 млн просмотров, 100 тыс. лайков и сотни шуток о сходстве. В городе его начали узнавать как казахского Тома Харди и делать селфи для соцсетей.

Благодаря неожиданной популярности Телжан мечтает пойти по стопам звезды и сниматься в кино, особенно про гангстеров. При этом мужчина ни разу не был в столицах и даже не летал на самолете.

Телжан получил предложения о коллабах от казахских блогеров в Алма-Ате и Астане, но из-за загруженности на работе не может их принять.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.