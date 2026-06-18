Делегация Можайского округа участвовала в форуме в Красногорске

Более 50 представителей Можайского округа приняли участие в окружном форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!», который прошел 17 июня в Красногорске. На встрече подвели итоги пятилетней реализации Народной программы и обозначили планы на новый период, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В форуме участвовали партийцы и сторонники из Можайского округа, в том числе председатель совета депутатов Василий Овчинников, члены Молодежного парламента и общественники.

В 121-м избирательном округе, объединяющем восемь муниципалитетов, за пять лет построили и отремонтировали 35 медицинских учреждений, 43 школы, 39 детских садов, 17 школ искусств и домов культуры, а также 27 спортивных объектов. Благоустроено 750 территорий — дворов, парков, набережных и народных троп.

В Можайском округе возвели образовательный комплекс в городе и школу в Тропарево, отремонтировали пять школ, модернизируют хирургический корпус, строят подстанцию скорой помощи в Поречье и фельдшерско-акушерские пункты. Открыт ФОК «Арсенал», продолжается реконструкция стадиона «Спартак», парк «Ривьера» стал одной из визитных карточек территории. Также ведется благоустройство скверов и дворов.

«Продолжаем сбор наказов в новую Народную программу и продолжим ударную работу по ее исполнению уже в 2026–2031 годах. На выборы в Государственную думу и Московскую областную думу идем мощной командой, которая будет представлять округ и отстаивать интересы жителей», — сказал на форуме депутат Государственной думы Сергей Колунов.

Он поблагодарил жителей, глав округов и депутатов за вклад в реализацию программы и отметил готовность продолжать работу.

Крайне важно, чтобы каждый глава муниципалитетов Подмосковья был вовлечен во все, что происходит в строительстве и капремонте школ и больниц, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье реализуется несколько проектов по строительству и капитальному ремонту объектов образования и здравоохранения. В их число входит президентская программа.

«Это первичное звено. Это все, что мы строим там, где есть необходимость. Нам крайне важно, чтобы каждая территория, каждый глава и команда были вовлечены во все, что происходит и в этой связи на территории муниципалитетов», — сказал Воробьев.