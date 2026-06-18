Пивоваров прокомментировал слухи о переходе Латышонка в «Динамо»

В «Динамо» высказались о возможном переходе Латышонка из «Зенита»

Ранее Telegram-канал «Кафешка» сообщил об интересе «Динамо» к 27-летнему голкиперу петербургского «Зенита».

«Интерес „Динамо“ к Латышонку? Ничего не могу сказать на этот счет. Это игрок „Зенита“, — сказал Пивоваров на презентации книги „Боль и верность“.

Латышонок перешел в «Зенит» из калининградской «Балтики» летом 2024 года. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в 1,5 млн евро.

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