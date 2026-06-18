Паулу Барбоза подвел итоги первого тура ЧМ-2026

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. После первого тура группового этапа Паулу Барбоза отметил сильную игру нескольких сборных.

«Аргентина удивила, потому что показала хороший футбол. Месси продолжает играть на очень высоком уровне. Он снова главный игрок, который может поменять ход матча. Другие аргентинские футболисты тоже очень талантливые. Германия, Франция очень понравились. Сборная Кабо-Верде меня не удивила, потому что я знал, как они играют. Почти все их игроки выступают в европейских чемпионатах. Узбекистан — хорошая команда, с ними нужно быть осторожными», — сказал Барбоза.

Турнир проходит с 11 июня по 19 июля в 16 городах. Впервые в истории в нем участвуют 48 национальных команд.

Финал состоится на стадионе «Метлайф» в штате Нью-Джерси. В матче открытия 11 июня Мексика победила ЮАР со счетом 2:0. Сборная России с февраля 2022 года отстранена от турниров УЕФА и ФИФА.

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