Резиденты ОЭЗ «Дубна» инвестировали 132 млрд рублей в Подмосковье

Объем инвестиций резидентов особой экономической зоны «Дубна» по итогам первого квартала 2026 года достиг 132 млрд рублей. В ОЭЗ работают около 150 компаний, в 2026 году запущена четвертая очередь левобережной площадки, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Совокупный объем вложений резидентов ОЭЗ «Дубна» в реализуемые проекты на конец первого квартала 2026 года составил 132 млрд рублей. По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, зона остается одной из лидирующих в России по числу резидентов — здесь работают порядка 150 компаний.

«ОЭЗ «Дубна» является одним из лидеров по числу резидентов среди российских особых экономических зон. В 2026 году была запущена четвертая очередь левобережной площадки ОЭЗ, и сюда уже пришли новые предприятия. Льготный налоговый режим позволяет компаниям более комфортно запускать и развивать производства, направляя на эти цели более значительные средства», — отметила Зиновьева.

Резиденты могут сэкономить до 30% от первоначальных инвестиций за счет налоговых и таможенных преференций. Для них действует пониженная ставка налога на прибыль: 2% в первые пять лет с момента получения первой прибыли, 7% — в следующие пять лет и 15,5% — далее. На 10 лет обнуляется налог на имущество, на пять лет — земельный и транспортный налоги. Ввозные таможенные пошлины и НДС составляют 0%.

По словам зампреда, высвобожденные средства компании направляют на модернизацию производств, НИОКР, развитие экспорта и улучшение условий труда. Средняя заработная плата на предприятиях-резидентах составляет около 130 тыс. рублей.

Подобрать площадку для реализации проекта в Подмосковье, в том числе на территории ОЭЗ, можно на инвестиционной карте Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.