В Дмитровском округе очистили 53 гектара леса от сухостоя

Специалисты Дмитровского филиала ГАУ МО «Мособллес» провели уборку неликвидной древесины на площади более 53 гектаров в рамках программы «Здоровый и чистый лес». Работы выполнили на участках вблизи деревни Ярово, СНТ «Свет» и поселка Николо-Прозорово, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В Костинском участковом лесничестве рядом с деревней Ярово и СНТ «Свет» расчистили 43,9 гектара лесного фонда. В Марфинском участковом лесничестве возле поселка Николо-Прозорово работы провели на площади 9,8 гектара.

Неликвидная древесина включает сухостой, валежник, а также деревья, ослабленные болезнями или поврежденные насекомыми-вредителями. Такие насаждения ухудшают санитарное состояние леса и повышают риск возникновения и распространения пожаров.

Своевременная уборка помогает оздоровить лес, снизить пожарную опасность и сохранить экологическое благополучие территорий Дмитровского муниципального округа и городского округа Мытищи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.