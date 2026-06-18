В Балашихе предложили ввести экскурсии на заводы для восьмиклассников

Круглый стол с участием предпринимателей и промышленников прошел 16 июня в Балашихе, где предложили включить экскурсии на предприятия в программу для учеников 8-х классов. Инициатива направлена на раннюю подготовку кадров для рабочих специальностей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С инициативой выступил генеральный директор ПАО «АК Рубин» Игорь Ряпин. По его словам, сейчас на предприятии проводят экскурсии для учащихся 10–11 классов, однако профориентацию необходимо начинать раньше.

«Необходимо готовить кадры, начиная со школьной скамьи. В настоящее время на нашем предприятии проходят экскурсии для выпускников общеобразовательных школ – учащихся 10–11 классов. Но для того, чтобы обеспечивать кадрами именно рабочие специальности, необходимо подготавливать их еще раньше. Поэтому один из наших наказов – включить в школьную программу для учеников 8-х классов экскурсии на промышленные предприятия», – сказал Ряпин.

Глава городского округа Сергей Юров отметил, что вопрос подготовки кадров стал одной из ключевых тем встречи.

«Прошедший круглый стол стал частью масштабной работы по сбору наказов. Мы обсудили развитие экономики и промышленности Балашихи. Подготовка кадров – направление, которым будем активно заниматься. У нас большое количество школьников и сильный колледж, уже есть успешные проекты предприятий, которые будем масштабировать и поддерживать», – подчеркнул Юров.

В рамках формирования новой Народной программы в Балашихе уже собрано более 19 тысяч предложений. Жители могут направить инициативы на сайте естьрезультат.рф, по телефону горячей линии 8-800-200-89-50, в общественных приемных партии и на программных мастерских.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.