сегодня в 12:03

Водителей призвали не останавливаться на МКАД без крайней необходимости

Жителей и гостей столицы не останавливаться на МКАД без крайней необходимости, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

«Остановка на проезжей части или обочине создает аварийную ситуацию, мешает проезду спецтехники и работе городских служб», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что все участки МКАД оборудованы камерами фотовидеофиксации. Если оставить автомобиль в неположенном месте, нарушение будет зафиксировано. В результате водителю придет штраф.

Водителей призвали быть внимательными за рулем, следить за дорожными знаками и не создавать помех на магистрали.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.