Трамп заявил о ценном «подарке» от Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран преподнес Вашингтону ценный «подарок», связанный с нефтью и газом, а также с Ормузским проливом, сообщает kp.ru .

Республиканец уточнил, что иранский презент — это «огромная сумма денег». Однако он не стал уточнять детали, за что именно США получили эти средства.

«И я не скажу вам, что это за подарок, но это был очень значимый приз», — сказал Трамп.

Президент США также отметил, что «подарок» не связан с ядерным оружием. Он касается нефти и газа. Речь идет об Ормузском проливе.

По словам Трампа, этот жест показал, что в переговорах с Ираном Вашингтон ведет диалог с «правильными людьми».

Ранее Трамп заявил, что власти Ирана согласились не добиваться получения ядерного оружия. Также он дал Ирану 48 часов на разблокировку Ормузского пролива.

