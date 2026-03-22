Трамп дал Ирану 48 часов на разблокировку Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп пообещал ударить по электростанциям Ирана, если страна не отроет доступ к проходу по Ормузскому проливу.

«Если Иран не откроет Ормузский пролив полностью, без угрозы, в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их многочисленные электростанции», — написал Трамп в соцсети TruthSocial.

Он подчеркнул, что атака начнется с самой крупной электростанции.

Израиль и США 28 февраля ударили по Ирану, тот атаковал в ответ. Также Тегеран перекрыл Ормузский пролив для прохождения всех судов. Ранее свыше 20 стран оказались готовы сделать безопасный проход через Ормузский пролив.

