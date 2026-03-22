Свыше 20 стран оказались готовы сделать безопасный проход через Ормузский пролив

Более 20 стран заявили о готовности обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив. Соответствующее заявление сделал МИД ОАЭ, сообщает « Лента.ру ».

В число подписантов вошли Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Дания, Словения, Эстония, Норвегия, Швеция, Финляндия, Чехия, Румыния, Латвия, Литва, две страны Персидского залива — ОАЭ и Бахрейн, а также Япония, Канада, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия.

Страны выразили обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке и призвали Иран немедленно прекратить атаки в Ормузском проливе, так как свобода судоходства — ключевой принцип международного права, а закрытие пролива нарушает поставки энергоносителей и угрожает глобальной безопасности.

Ранее замаскированный под сломанное судно танкер прошел через Ормузский пролив.

