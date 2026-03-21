«Корабль-зомби» прошел через Ормузский пролив

Корабль Jamal, который замаскировался под сломанное судно, впервые прошел через Ормузский пролив с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщают «Известия» .

Судно, идентифицировавшее себя как СПГ-танкер Jamal, вышло из пролива утром 20 марта. Но настоящий корабль с таким названием утилизирован в Индии в октябре прошлого года.

Корабль впервые появился на радарах 13 марта в Оманском заливе. Танкер указал пунктом назначения порт Сохар. Затем судно отключило транспондеры и исчезло, а через неделю снова вышло на связь в Персидском заливе у побережья ОАЭ.

Последний сигнал корабля Jamal зафиксирован у юго-восточного побережья Ирана.

Израиль и США 28 февраля ударили по Ирану, тот атаковал в ответ. Также Тегеран перекрыл Ормузский пролив для прохождения всех судов.

