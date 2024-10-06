Трамп рассказал об отношении к США в мире

Кандидат в президенты США и бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что над США смеется весь мир, сообщает ТАСС .

«Четыре года назад весь мир уважал нас. А теперь они смеются над нами. Мы не можем позволить такого», — сказал политик на митинге своих сторонников в городе Батлере.

Трамп выступал перед аудиторией за пуленепробиваемым стеклом, так как именно в Батлере на него было совершено покушение.

13 июля 2024 года в экс-президента США на предвыборном мероприятии было произведено несколько выстрелов. Бывший глава Белого дома получил ранение. Стрелка нейтрализовали представители спецслужбы.

Второе покушение на Трампа произошло 15 сентября во время игры в гольф. Покушавшийся был задержан.