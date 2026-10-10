Пассажиры спят на полу в Шереметьеве из-за массовой задержки рейсов

В Сети появилось видео из столичного аэропорта Шереметьево, на кадрах которого видно, что пассажиры, застрявшие в воздушной гавани из-за массовой задержки рейсов, спят прямо на полу. Некоторые из них расположились на остановленном траволаторе, сообщает «Москвач • Новости Москвы» .

На опубликованных кадрах видно, что несколько человек расположились на полу на ковриках для йоги. Они расстелили их рядом со стеклянным ограждением траволатора и легли спать. Еще несколько человек разместились прямо на траволаторе.

Также видно, что мимо спящих людей проходили другие пассажиры.

Ранее сообщалось, что 10 октября московские аэропорты вынуждено внесли ограничения на полеты из-за воздушной опасности. Аэропорт заработает в штатном режиме только после того, как опасность минует.

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