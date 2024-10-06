Трамп на митинге в Батлере спрятался за пуленепробиваемым стеклом

Трампа в городе, где в него стреляли, защитили пуленепробиваемым стеклом

Экс-президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Батлере, где в июле на него было совершено покушение, выступал за пуленепробиваемым стеклом, пишет RT .

На фотографии видно, что кандидат на высший пост в США стоит за трибуной, защищенной специальным экраном.

Рядом с ним находится бизнесмен Илон Маск, который выступил в поддержку Трампа.

13 июля 2024 года на митинге в поддержку Трампа в Батлере раздались выстрелы. Политик был легко ранен.

В результате атаки оказались ранены двое посетителей мероприятия, еще один погиб.

Стрелка, а им оказался 20-летний Томас Мэтью, ликвидировал снайпер Секретной службы.