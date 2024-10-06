Трамп на митинге в Батлере спрятался за пуленепробиваемым стеклом
Трампа в городе, где в него стреляли, защитили пуленепробиваемым стеклом
Фото - © RT
Экс-президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Батлере, где в июле на него было совершено покушение, выступал за пуленепробиваемым стеклом, пишет RT.
На фотографии видно, что кандидат на высший пост в США стоит за трибуной, защищенной специальным экраном.
Рядом с ним находится бизнесмен Илон Маск, который выступил в поддержку Трампа.
13 июля 2024 года на митинге в поддержку Трампа в Батлере раздались выстрелы. Политик был легко ранен.
В результате атаки оказались ранены двое посетителей мероприятия, еще один погиб.
Стрелка, а им оказался 20-летний Томас Мэтью, ликвидировал снайпер Секретной службы.