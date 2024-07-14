Покушение на Дональда Трампа: кто пытался убить кандидата в президенты США и чем это может обернуться

Что известно о стрельбе в бывшего и, вероятно, следующего главу американского государства, читайте в материале РИАМО.

13 июля 2024 года бывшего президента США Дональда Трампа, который также является наиболее вероятным кандидатом от республиканской партии на предстоящих президентских выборах, пытались убить. Такого в американской политике не происходило давно. В последний раз бывший или действующий президент США был ранен в результате покушения в 1981 году (это случилось с Рональдом Рейганом), а с кандидатом в президенты подобное не происходило с 1976 года, когда в результате выстрела был на всю жизнь парализован кандидат от демократов Джордж Уоллес.

Покушение на Дональда Трампа 13 июля 2024 года: хроника событий

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Попытка убийства Дональда Трампа произошла во время встречи кандидата в президенты со своими сторонниками недалеко от города Батлер в штате Пенсильвания. Мероприятие проходило на большом открытом пространстве, куда Трамп прибыл около 18:03 по местному времени (в Москве в этот момент было 01:03 ночи 14 июля). Уже около 18:12 раздались выстрелы.

Посетителей встречи досматривали при входе, но стрелок находился вне охраняемого периметра. Он стрелял с крыши сарая, при этом заняв позицию на расстоянии всего около 100 метров от Трампа.

В общей сложности стрелок выпустил восемь пуль из полуавтоматической винтовки AR-15. Одна из них попала в верхнюю часть правого уха Трампа, после чего тот упал вниз, а сверху его накрыли своими телами агенты Секретной службы США. Спустя примерно 25 секунд кандидат в президенты встал на ноги, поднял вверх руку, сжатую в кулак, и трижды произнес, обращаясь к толпе: «Сражайтесь!». В ответ сторонники экс-президента аплодировали и скандировали: «С-Ш-А!».

Помимо Трампа, в результате стрельбы оказались ранены двое посетителей мероприятия, еще один погиб.

После покушения бывшего президента доставили в больницу близлежащего города Батлер, где его осмотрели врачи. Вскоре после этого Трамп рассказал о своих первых впечатлениях от инцидента в социальной сети Truth Social, а также выразил соболезнования семьям своих пострадавших сторонников.

Кто стрелял в Дональда Трампа

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Человек, стрелявший в Трампа, был ликвидирован снайпером Секретной службы. Вскоре его идентифицировали как 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, жившего неподалеку — в городке Бетел Парк, расположенном в часе езды от места событий.

Любопытно, что в реестре избирателей Крукс числился как республиканец. Правда, в 2021 году он пожертвовал 15 долларов демократам.

Реакция на покушение на Дональда Трампа в США и остальном мире

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Одним из первых знаменитостей, высказавшихся по поводу инцидента, стал миллиардер Илон Маск. В принадлежащей ему соцсети X (бывший Twitter) он выложил видео со вставшим на ноги Трампом, подписав его: «Я полностью поддерживаю президента Трампа и желаю ему скорейшего выздоровления». Затем Маск опубликовал фотографию с окровавленным Трампом, вздымающим вверх руку на фоне флага США — этот снимок, сделанный Эваном Вуччи из агентства Associated Press, быстро стал популярным. Чуть позже бизнесмен написал, что последним настолько же крутым кандидатом в президенты США был Теодор Рузвельт.

Спустя около двух часов после покушения его прокомментировал действующий президент США и главный соперник Трампа на предстоящих выборах Джо Байден. Он осудил стрельбу в Пенсильвании и сказал, что молится за своего главного конкурента, «его семью и всех, кто был на митинге» — добавив при этом, что не обладает информацией, позволяющей квалифицировать произошедшее как покушение. Позже Байден позвонил Трампу по телефону.

Вскоре американский телеканал NBC со ссылкой на чиновников сообщил, что стрелявший в Трампа «не имеет связей с иностранными государствами». Также, по словам представителя полиции штата Пенсильвания Джорджа Бивенса, расследующие инцидент сотрудники правоохранительных органов склоняются к тому, что преступник действовал в одиночку.

Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя республиканской партии, партийный съезд в Милуоки, запланированный на 15 июля, состоится в установленный срок. Напомним, что именно там Трамп должен быть официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев.

Поддержку Трампу высказали многие лидеры государств планеты. Одной из самых интересных реакций оказались слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, недавно также пережившего покушение. Глава европейского государства заявил, что покушение в США выполнено «как под копирку».

«Политические оппоненты Трампа пытаются его закрыть. Когда им это не удается, они подстрекают общество, пока какой-то бедняга не берется за оружие», — написал политик на своей странице в американской соцсети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Поддержал Трампа и еще один кандидат в президенты США на предстоящих выборах, Роберт Кеннеди-младший, сравнивший покушение на своего оппонента с убийством своего отца, кандидата в президенты США на выборах 1968 года Роберта Кеннеди, и дяди, президента Джона Кеннеди.

Как покушение на Трампа скажется на результате президентских выборов в США

Фото - © Кирилл Черезов / Фотобанк Лори

Многие аналитики полагают, что покушение на Трампа значительно повышает его шансы на победу на ноябрьских выборах президента.

Так, по мнению американского юриста и преподавателя Питтсбургского университета Дэниела Ковалика, Трамп «выйдет из этой ситуации сильным и неотступным, в то время как президент Джо Байден покажется слабым и хрупким».

Эту точку зрения разделяют и опрошенные сайтом Politico конгрессмены-республиканцы.

Согласен с ними и бывший украинский политик Олег Царев.

«Трамп повел себя геройски. Сомнений в итогах выборов уже нет», — написал он в своем телеграм-канале.