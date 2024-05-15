Покушение на Роберта Фицо: что произошло и чем известен премьер Словакии, которого считают «пророссийским»

Днем 15 мая в СМИ появилась информация о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, состоявшемся сразу после заседания правительств страны. Дополнительной пикантности ситуации придает то, что 59-летний политик считается одним из немногих «пророссийских» лидеров стран Евросоюза.

Что известно о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо 15 мая

Покушение на Фицо состоялось в словацком городке Гандлова, где проходило заседание правительства. Неизвестный выстрелил в премьер-министра, когда тот вышел из здания к собравшимся людям. Очевидцы сообщили, что слышали около четырех-пяти выстрелов.

Словацкого лидера тут же посадили в машину и увезли, а позднее транспортировали в больницу на вертолете. Сообщается, что он пучил ранения в конечность, грудь и брюшную полость. Состояние политика оценивалось как тяжелое, однако он был в сознании, когда его доставили в больницу, и там состояние Фицо удалось стабилизировать.

Также появилась информация, что нападавший на словацкого лидера был задержан. Им оказался 71-летний уроженец городе Левице, его оружие было легально зарегистрировано.

Позже на странице Роберта Фицо в Facebook* опубликовали сообщение, что он находится в «опасном для жизни состоянии» и следующие несколько часов «будут определяющими».

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини прервал зарубежную поездку и возвращается в Братиславу из-за покушения на Фицо.

Чем известен премьер Словакии Роберт Фицо

Фото - © РИА Новости

Фицо занимает пост премьер-министра Словакии с 23 октября 2023 года, причем уже в третий раз: ранее он возглавлял правительство в 2006-2010 и 2012-2018 годах. Таким образом политик стал рекордсменом в своей стране по общему сроку нахождения на вершине власти.

Еще в начале своего первого срока в качестве премьер-министра Фицо анонсировал улучшение отношений с Россией. Это подогревалось и его приверженностью идее «славянской солидарности».

В 2008 году Фицо заявил, что Грузия спровоцировала вооруженный конфликт с Россией в Южной Осетии, а в 2014-м никак не высказался на тему вхождения Крыма в состав РФ.

После начала конфликта на Украине словацкий премьер регулярно выступает против санкций в отношении России, называя их бессмысленными, и против поставок западного оружия ВСУ. Оппонирует Фицо и вступлению Украины в НАТО и Евросоюз. Вместо этого он регулярно призывает к мирным переговорам для завершения боевых действий на Украине, а также поддерживает соответствующие инициативы других стран, таких как Бразилия и Китай.

Известен Фицо и осуждением фашизма и нацизма на Украине. Так, в августе 2023 года он заявил, что война на Украине началась после того, как украинские нацисты и фашисты стали уничтожать русское население Донбасса.

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