Привязали к дереву и бросили: в лесопарке Фрязина волонтеры нашли овчарку

В подмосковном Фрязинском лесопарке местная жительница привязала черную овчарку к дереву и бросила одну в лесной глуши. Пес провел на короткой привязи весь день, никого не подпуская к себе из-за пережитого стресса, сообщает жительница наукограда Оксана в социальных сетях.

В опубликованном видео автор рассказала, что на операцию по вызволению животного ушло около трех часов. Напуганный пес долго не подпускал к себе людей. Волонтерам пришлось приложить немало усилий, чтобы наладить с ним контакт.

На кадрах сначала показано, как привязанная в чаще собака настороженно лает на приближающихся спасителей. Затем спокойно лежит на поводке рядом с девушкой на аллее.

Автор ролика добавила, что в итоге пес проявил исключительное дружелюбие. По всем признакам это еще совсем молодой чистокровный немец. Теперь активисты настойчиво просят пользователей помочь с распространением записи, чтобы найти для него преданных хозяев с частным домом, которые больше никогда не поступят с ним жестоко.

По словам волонтеров, пес уже освоился, проявляет ласку и игривость, четко выполняет базовые команды. Он приучен к выгулу и абсолютно равнодушен к прохожим, кошкам и другим собакам. Животное направят на осмотр к ветеринарному врачу для точного определения возраста и состояния здоровья.

Активисты намерены пристроить овчарку в частный дом без постоянного содержания в вольере. Они отберут кандидатов по итогам строгого собеседования и личного знакомства с обязательным отслеживанием дальнейшей судьбы собаки.

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