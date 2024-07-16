Трамп рассказал, что пережитое покушение повлияло на него

Экс-президент США Дональд Трамп отметил, что недавнее покушение повлияло на него, сообщает РИА Новости .

В интервью телеканалу ABC News Трамп признался, что ему не нравится думать о произошедшем.

«Но да, думаю, (покушение — ред.) повлияло», — добавил он.

В субботу, 13 июля Дональд Трамп прибыл на встречу со своими сторонниками, которая прошла в штате Пенсильвания. В момент речи экс-президента раздались выстрелы. Стрелок, находившийся на крыше здания вне охраняемого периметра, ранил Трампа в ухо. Мужчина с винтовкой AR-15 был застрелен сотрудниками Секретной службы США.

При покушении на Трампа погиб экс-начальник пожарной охраны Кори Комператоре.