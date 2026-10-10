Отпуск обернулся переломом: россиянку с дочкой жестоко избили в отеле Вьетнама

Семейный отдых во вьетнамском курортном отеле закончился жестоким избиением российской туристки и ее малолетней дочери при полном попустительстве службы безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash .

Пострадавшая жительница Барнаула Алтайского края проводила время с ребенком в детском секторе. На девочку начал нападать мальчик из другой семьи, также приехавшей из России. На протяжении часа травля со стороны несовершеннолетнего переросла в открытое рукоприкладство.

Попытка сибирячки защитить дочь спровоцировала агрессию родственников драчуна. Мать хулигана вместе с его бабушкой набросились на женщину, нанесли ей множественные удары по лицу, оставили глубокие царапины на руках и сломали палец.

Потерпевшей потребовалась неотложная медицинская помощь в местном госпитале. Персонал гостиницы и сотрудники охраны предпочли не вмешиваться ни в разгар конфликта, ни после него, а обращение к правоохранителям руководство оформило лишь в момент отъезда россиянки.

Подобный инцидент оказался не единичным для этого отеля. Ранее постояльцы неоднократно сетовали на игнорирование драк менеджментом, в том числе когда нетрезвый местный житель выбил входную дверь в апартаменты другого туриста из России.

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