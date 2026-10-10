сегодня в 16:08

«Перед» в хлам: блогер Чеботарев показал разбитый после падения с обрыва лимузин

Российский блогер Евгений Чеботарев продемонстрировал в соцсетях фатальные повреждения лимузина после падения со склона. За неделю до публикации инфлюенсер сбросил белое авто с возвышенности, предварительно закрепив на его крыше вертолет в расчете на то, что воздушное судно сможет поднять транспортное средство в воздух.

На представленном снимке запечатлены последствия неудачного эксперимента на дне глинистого оврага. Белый удлиненный автомобиль буквально вонзился передней частью в грунт и застыл на креплениях в вертикальном положении.

Кабина и моторный отсек машины оказались полностью смяты от удара.

Кузов закрепленного сверху вертолета оторвался, перевернулся кверху шасси и превратился в искореженную груду металла у подножия склона. Блогер сопроводил фотографию комментариями о том, что лимузин размазало с огромной силой.

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