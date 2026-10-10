USD
Доллар США
84,90
-0.60 %
EUR
Евро
94,97
-0.52 %
CNY
Китайский Юань
12,67
-0.46 %
TRY
Турецкая Лира
17,27
-0.64 %

Лайфхак на дорогах Марий Эл: «тихоходы» устроили охоту на водителей

Транспорт
0:31

В Марий Эл водители столкнулись с необычной охотой на нарушителей. Автомобилисты на трассах республики заметили машины с оборудованием для фиксации нарушений, закрепленным на заднем бампере, сообщает Baza.

По словам очевидцев, манера езды таких автомобилей регулярно создает опасные ситуации. Транспорт движется заметно медленнее разрешенной скорости, из-за чего другие участники движения пытаются его обогнать.

Однако стоит кому-то пойти на обгон «тихохода», как камера тут же фиксирует нарушение, утверждают очевидцы. После таких встреч автомобилистам, по их словам, приходят штрафы — в том числе за непристегнутый ремень безопасности или нарушение правил обгона.

«Я еще такого на дороге не видела. Едет машина с камерой, и она снимает. И специально: если двойная полоса — он едет быстро, одна полоса — он специально затормаживает, чтобы его обогнали и это заснять. Никогда такого не видела. Вот жук навозный!» — сказала автор ролика за кадром.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.