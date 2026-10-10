Лайфхак на дорогах Марий Эл: «тихоходы» устроили охоту на водителей

В Марий Эл водители столкнулись с необычной охотой на нарушителей. Автомобилисты на трассах республики заметили машины с оборудованием для фиксации нарушений, закрепленным на заднем бампере, сообщает Baza .

По словам очевидцев, манера езды таких автомобилей регулярно создает опасные ситуации. Транспорт движется заметно медленнее разрешенной скорости, из-за чего другие участники движения пытаются его обогнать.

Однако стоит кому-то пойти на обгон «тихохода», как камера тут же фиксирует нарушение, утверждают очевидцы. После таких встреч автомобилистам, по их словам, приходят штрафы — в том числе за непристегнутый ремень безопасности или нарушение правил обгона.

«Я еще такого на дороге не видела. Едет машина с камерой, и она снимает. И специально: если двойная полоса — он едет быстро, одна полоса — он специально затормаживает, чтобы его обогнали и это заснять. Никогда такого не видела. Вот жук навозный!» — сказала автор ролика за кадром.

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