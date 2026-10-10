Потанин: налог на сверхдоходы должен браться с прибыли, а не с оборота

Бизнес продолжает диалог с Минфином о методике планируемого налога на сверхдоходы. Президент «Норникеля» Владимир Потанин в интервью РБК заявил, что ключевое разногласие — определение налогооблагаемой базы: бизнес настаивает на изъятии средств из прибыли, а не из оборота.

По словам Потанина, Минфин идет навстречу, предлагая различные смягчения и понимая сложности, которые возникнут из-за налогового маневра. Однако ключевой вопрос остается открытым.

«Большая нагрузка на бизнес в этой ситуации — это нормально. Но если это из заработанных денег. Нельзя брать деньги авансом, нужно брать с заработанного, а не с того, чего у бизнеса еще нет. Это сейчас основной предмет дискуссии с Минфином», — сказал он.

Для «Норникеля» расчеты эффекта от нового налога «неприятные и заставляют сдвинуть вправо некоторые проекты». Потанин отметил, что налог может сказаться не только на секторе, но и на экономике в целом.

«Если бизнесмены не будут понимать принципы изъятия доходов, им крайне сложно планировать инвестиционные процессы», — подчеркнул он.

По мнению Потанина, предложенная Минфином методика не учитывает распределение выручки от реализации различной продукции внутри корзины. Также она может поставить в сложное положение компании, которые из-за санкций находятся в убытках, несмотря на рост цен на продукцию.

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