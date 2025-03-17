Трамп применит рычаги давления на РФ, если разговор с Путиным не сложится

Если разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по Украине не задастся, то республиканец готов будет применить рычаги давления на Россию, утверждают в Белом доме, сообщает РИА Новости .

18 марта состоится телефонный разговор лидеров двух стран. Путин и Трамп обсудят актуальные вопросы, которые стоят на повестке дня. Но главным образом политики поговорят на тему урегулирования конфликта на Украине.

Как отметили в Белом доме, если предстоящий разговор с российским лидером не оправдает ожиданий, то это будет иметь последствия. Трамп готов будет применить рычаги давления на РФ. Ранее республиканец заявил, что таковые имеются у США. Они связаны с финансами.

При этом Трамп утверждал, что не хочет задействовать их, потому что видит положительные моменты в переговорах по решению украинского кризиса.