Трамп объяснил, почему не хочет использовать рычаги давления на Россию

Американский президент Дональд Трамп внимательно следит за тем, как проходят контакты его переговорщиков с Россией, и в связи с тем, что видит положительные моменты, не хочет говорить об имеющихся рычагах давления на Москву, но подчеркивает, что они у Вашингтона есть, пишет РИА Новости .

«У нас есть рычаги, но я не хочу говорить о рычагах, потому что прямо сейчас мы ведем с ними обсуждения, и, основываясь на сегодняшних (13 марта — ред.) заявлениях, они идут довольно позитивно», — заявил Трамп в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, комментируя возможности Вашингтона усиления давления на Россию.

Ранее Трамп заявил, что у США есть рычаги давления, которые они могли бы использовать в отношении Москвы, однако Вашингтон хотел бы избежать такой ситуации.

Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что Москва готова пойти на перемирие с Украиной, если оно приведет к долгосрочному миру и устранению тех причин, которые привели к началу кризиса.