Путин заявил о согласии РФ прекратить огонь с одним условием

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после подписания документов с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что Москва готова остановить боевые действия в украинском конфликте, но только если это приведет к долгосрочному миру. Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», — заявил Путин.

Ранее стало известно, что в Москву прилетел спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, который намерен добиваться от России согласия на 30-дневное перемирие в украинском конфликте.

Личная встреча Путина и Уиткоффа состоится после того, как завершится пресс-конференция с Лукашенко.