Трамп надеется, что не прибегнет к рычагам давления на РФ в вопросе Украины

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть рычаги давления, которые он может использовать в отношении Москвы, если не получится договориться о прекращении огня в украинском конфликте, однако надеется, что к таким мерам не придется прибегать, пишет Газета.ru .

В разговоре с журналистами Трамп подчеркнул, что рычаги давления у США против России все еще есть, они связаны с финансами. Применить такое давление могут в крайнем случае, но Трамп надеется, что ситуация развернется иным образом и эти механизмы не потребуются.

11 марта в Джидде в Саудовской Аравии состоялись украинско-американские переговоры, которые длились более восьми часов. За это время Киев дал согласие на 30-дневное прекращение огня в конфликте с Россией.

Позднее Трамп заявил, что в Москву выехала американская делегация, которая будет договариваться с Россией, чтобы и она согласилась остановить огонь на месяц.