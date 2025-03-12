Трамп: делегация из США отправилась в РФ для переговоров по Украине

Американский президент Дональд Трамп 12 марта сообщил, что в Москву направляется делегация из США, которая будет вести переговоры с Россией относительно установления перемирия в украинском конфликте, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

«Люди направляются в Россию прямо сейчас (12 марта — ред.)», — заявил Трамп.

Президент США выразил надежду, что американская делегация сумеет найти общий язык с российскими чиновниками и переговоры завершатся положительно для всех сторон.

В Саудовской Аравии, городе Джидда, 11 марта состоялась встреча представителей Украины и Соединенных Штатов. Согласно опубликованному совместному заявлению, украинская сторона выразила готовность заключить соглашение с США о полезных ископаемых и объявить 30-дневное перемирие в конфликте с Россией. Штаты, в свою очередь, взяли на себя обязательство незамедлительно возобновить предоставление разведывательной информации и военной поддержки Киеву.

Ранее госсекретарь США Марк Рубио рассказал, что будет, если Москва не согласится на перемирие в украинском конфликте. По мнению Вашингтона, это «о многом скажет», если РФ не согласится приостановить боевые действия на 30 суток.