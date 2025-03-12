«О многом скажет»: госсекретарь США оценил перспективы отказа РФ от перемирия

Госсекретарь США Рубио: Киев сел за стол переговоров, теперь дело за Москвой

Государственный секретарь США Марка Рубио заявил, что после того, как Киев сел за стол переговоров, дело за Москвой, а если РФ откажется от 30-дневного перемирия, «это о многом скажет», сообщает Газета.ru.

Как уточняется в материале агентства Reuters, Белый дом рад, что Украина заинтересована в мире.

В городе Джидда в Саудовской Аравии 11 марта прошли переговоры украинской и американской делегаций. В итоге Киев выразил согласие на предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня в зоне конфликта. Американцы намерены в ближайшее время донести эти сведения до российской стороны.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что Москва не хочет забегать вперед в этом вопросе. В Белом доме встречу США с Украиной назвали «позитивной».