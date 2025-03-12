Песков призвал не забегать вперед в вопросе 30-дневного перемирия с Украиной

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул необходимость получения детальной информации о содержании переговоров, прошедших в Джидде, только после этого можно будет говорить о 30-дневном перемирии, пишет ТАСС .

Отвечая на вопрос касательно возможной реакции России на предложение о месячном прекращении огня на территории Украины, согласованное украинской стороной и Соединенными Штатами, пресс-секретарь президента РФ Песков призвал не торопиться с выводами.

«Вы забегаете чуть-чуть вперед. Мы не хотим этого делать. Вчера, общаясь с прессой, и (госсекретарь Марко — ред.) Рубио, и (советник президента США по нацбезопасности Майк — ред.) Уолтц заявили, что по различным каналам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшегося разговора в Джидде», — заявил Песков, уклонившись от прямого ответа на вопрос о том, считает ли российская сторона данное предложение о перемирии невыгодным для себя.

Песков подчеркнул, что, прежде всего, необходимо дождаться сведений от США и только потом делать выводы.

Ранее Песков заявил, что между Москвой и Вашингтоном на данный момент нет конкретных договоренностей, когда состоится разговор президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.