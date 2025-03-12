Песков: пока договоренностей о разговоре Путина и Трампа нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент нет никаких договоренностей о телефонном разговоре главы государства Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, но он может быть оперативно организован, сообщает РИА Новости .

Трамп заявлял, что планирует пообщаться с Путиным на этой неделе. Американский президент считает, что согласие российского коллеги прекратить огонь на Украине на 30 дней ознаменует 75% пути к завершению украинского конфликта.

Накануне американская и украинская делегации провели переговоры в Джидде в Саудовской Аравии. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп выступил в качестве сильного переговорщика и поставил на место украинского президента Владимира Зеленского.

По итогам переговоров была возобновлена военная помощь ВСУ и предложено прекратить огонь на 30 дней. Политики в России прокомментировали результаты встречи, отмечая, что Западу не удастся обмануть Москву и дать возможность перевооружиться украинской армии на время приостановки боевых действий.