Песков рассказал, как идет подготовка к разговору Путина и Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл детали подготовки телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, который состоится 18 марта.

Видеороликом с комментарием пресс-секретаря российского президента поделился в своем Telegram-канале журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

По словам Пескова, готовятся определенные темы, которые находятся на повестке дня. Пресс-секретарь президента отметил, что ключевой вопрос, который будут обсуждать Путин и Трамп, — урегулирование украинского конфликта.

Также Песков рассказал, сколько времени заняло согласование разговора двух лидеров. Он отметил, что такие звонки «могут согласовываться очень быстро».

Ранее Трамп заявлял, что в разговоре с Путиным на тему урегулирования украинского кризиса планирует обсудить вопрос территорий. В частности контроля над Запорожской атомной электростанцией.