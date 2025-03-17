Трамп в беседе с Путиным планирует обсудить вопрос с территориями

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос вокруг территорий и, в частности, контроля над Запорожской атомной электростанцией. Об этом глава США рассказал журналистам, сообщает РИА Новости .

Разговор между Путиным и Трампом состоится завтра. Во время диалога будет поднят вопрос территорий и «электростанции».

Также Трамп отметил, что обсуждает разделение активов с Украиной и Россией. Глава США подчеркнул, что на выходных у него получилось выполнить работу и увеличить шанс завершения конфликта.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц сказал, что отказ Киева от ряда территорий в обмен на гарантии безопасности в будущем — часть процедуры завершения конфликта между Россией и Украиной.