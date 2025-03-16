Белый дом: Украина может отказаться от территорий в обмен на гарантии

Отказ Украины от некоторых территорий в обмен на гарантии безопасности в дальнейшем — часть процедуры урегулирования конфликта между Киевом и Москвой. Об этом рассказал в эфире телеканала ABC News помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, сообщает « Политика Страны ».

Он сказал, что допускается вариант отказа Украиной от территорий в обмен на гарантии безопасности в дальнейшем. На основе этого может решиться будущий статус страны.

Уолтц подчеркнул, что вероятность вступления Украины в Североатлантический альянс низкая. Так считают многие члены НАТО.

Ранее президент США Дональд Трамп поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Он попросил пощадить украинских солдат.