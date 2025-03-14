Попросил пощадить ВСУ: Трамп поговорил с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг пообщался с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, диалог продемонстрировал высокие шансы разрешения конфликта на Украине, сообщает РИА Новости .

В ходе разговора американский президент попросил Путина пощадить полностью окруженные в Курской области украинские войска.

Трамп назвал разговор с российским президентом хорошим и продуктивным.

Накануне с Владимиром Путиным общался спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. Он предоставил Путину дополнительную информацию. В свою очередь президент РФ через Уиткоффа передал «дополнительные сигналы» для Трампа.

Ранее Владимир Путин заявил о согласии РФ прекратить огонь, но с одним условием. 30-дневное перемирие должно привести к долгосрочному миру. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц между тем высказался, что США оценили шансы завершить конфликт на Украине с «осторожным оптимизмом».