Песков подтвердил, что Путин поздно вечером 13 марта принял в Кремле Уиткоффа

Президент России Владимир Путин поздно вечером 13 марта встретился со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК .

Американский представитель предоставил Путину дополнительную информацию. В свою очередь президент РФ через Уиткоффа передал «дополнительные сигналы» для Трампа.

Встреча Путина со спецпосланником американского президента прошла в Кремле в закрытом формате. Они обсуждали предложение США о 30-дневном прекращении огня в конфликте с Украиной.

По словам Пескова, как только Уиткофф передаст всю информацию Трампу, Москва и Вашингтон определят дату телефонного разговора российского и американского президентов. Официальный представитель Кремля отметил, что эти переговоры нужны обеим сторонам.

Ранее Путин заявил о согласии РФ прекратить огонь, но с одним условием. 30-дневное перемирие должно привести к долгосрочному миру.

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц между тем высказался, что США оценили шансы завершить конфликт на Украине с «осторожным оптимизмом».