Песков подтвердил, что Путин поздно вечером 13 марта принял в Кремле Уиткоффа
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Президент России Владимир Путин поздно вечером 13 марта встретился со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК.
Американский представитель предоставил Путину дополнительную информацию. В свою очередь президент РФ через Уиткоффа передал «дополнительные сигналы» для Трампа.
Встреча Путина со спецпосланником американского президента прошла в Кремле в закрытом формате. Они обсуждали предложение США о 30-дневном прекращении огня в конфликте с Украиной.
По словам Пескова, как только Уиткофф передаст всю информацию Трампу, Москва и Вашингтон определят дату телефонного разговора российского и американского президентов. Официальный представитель Кремля отметил, что эти переговоры нужны обеим сторонам.
Ранее Путин заявил о согласии РФ прекратить огонь, но с одним условием. 30-дневное перемирие должно привести к долгосрочному миру.
Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц между тем высказался, что США оценили шансы завершить конфликт на Украине с «осторожным оптимизмом».